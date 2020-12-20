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20.12.2020 - 18:58 | | DHA

Yer: Muğla! 'Kim neden böyle bir vahşilik yaptı, bilemiyoruz'

Muğla'nın Datça ilçesinde, dışarıdan eve kanlar içerisinde dönen 2 yaşındaki Köpük isimli kedinin pompalı tüfekle vurulduğu ortaya çıktı. Bacak kemiğinin 6 yerinde kırık tespit edilen kediye, platin takıldı.

Yer: Muğla! 'Kim neden böyle bir vahşilik yaptı, bilemiyoruz'

Reşadiye Mahallesi, Knidos Sokak'ta yaşayan İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Maliye Bölümü öğrencisi Defne Bardakçı'nın (21) 'Köpük' isimli kedisi, dün akşam saatlerinde dışarı çıktı. Kedi, kısa bir süre sonra kanlar içinde eve döndü. Sahibinin Datça'daki bir veteriner kliniğine götürdüğü kedinin, pompalı tüfekle vurulduğu belirlendi. Burada yapılan müdahalenin ardından, Gökova Hayvan Hastanesi'nde bir saat süren ameliyata alınan Köpük'ün bacağından bir saçma çıkarıldı. Bacak kemiğinin 6 yerinde kırık tespit edilen kediye, platin takıldı.

Yer: Muğla Kim neden böyle bir vahşilik yaptı, bilemiyoruz

KİM, NEDEN BÖYLE BİR VAHŞİLİK YAPTI BİLEMİYORUZ

Ameliyatın ardından kedisi Köpük ile Datça'ya dönen Defne Bardakçı, "Köpük, her zaman evin önünde dolaşırdı. Kim neden böyle bir vahşilik yaptı, bilemiyoruz. O da bir can taşıyor. Onu canlı nişan tahtası gibi gören zihniyeti kınıyorum" dedi. Kedisinin şu an sağlık durumunun iyi olduğunu ancak 3 hafta süreyle hayati tehlikesinin bulunduğunu ifade eden Bardakçı, olayı gören varsa yardımda bulunmalarını istedi.

Reşadiye Muhtarı Sami Akkın da olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirtip, "Hayvanlara yapılan her türlü şiddeti kınıyorum. Bu işin peşini bırakmayacağız. Umarım bir gören olmuştur" dedi.

15 yaşındaki çocuk, şakalaşırken arkadaşını vurduKahramanmaraş’ta A.A. (15), tüfek ile şakalaştığı arkadaşı Soner K.'yi (14) vurdu. Hastaneye kaldırılan Soner K.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaydan sonra korkup kaçtığı belirtilen A.A.'yı yakalamak için polis çalışma başlattı.
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