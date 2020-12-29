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29.12.2020 - 22:47 | | AA

Yer: Muğla! Turistlerin ilgi odağı oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yılbaşı ışıklandırmaları sokağa çıkma kısıtlaması öncesi turistlerden ilgi görüyor.

Yer: Muğla! Turistlerin ilgi odağı oldu

Bodrum Belediye Meydanı, yılbaşı hazırlıkları kapsamında ay yıldız, çam ağacı, geyik ve hediye paketi gibi süslerle donatıldı.

Alanın rengarenk süslendiğini gören turistler, görsel şölen sunan ışıklandırmalarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Yer: Muğla Turistlerin ilgi odağı oldu


Ailesiyle İzmir'den gelin Hüseyin Soyören, AA muhabirine, ailesiyle Kovid-19 tedbirleri kapsamında kenti gezdiklerini söyledi.

Alanda yapılan ışıklı süslemeyi görünce fotoğraf çektirdiklerini belirten Soyören, "Yeni yılda inşallah koronavirüsten kurtulmak isteriz. Ülkemiz ve herkes için sağlıklı bir yıl dileriz." dedi.

 

Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşıları yola çıktıTürk Hava Yolları (THY), Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 3 milyon dozluk ilk partisinin yarın sabah icra edilmesi planlanan Pekin-İstanbul seferiyle İstanbul Havalimanı'na getirileceğini bildirdi.
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