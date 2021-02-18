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18.02.2021 - 18:49 | | DHA

Yer: Osmaniye... Karşılaşınca kurşun yağdırdı! 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kanlı olay Osmaniye'de yaşandı. Husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. Gelen son dakika haberine göre; olayın şüphelisi M.M. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. İşte haberin ayrıntıları...

Yer: Osmaniye... Karşılaşınca kurşun yağdırdı! 1 ölü, 1 ağır yaralı

Olay, Kadirli ilçesine bağlı Şehit Orhan Gök Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, güvercin uçurmak için arkadaşının yanına giden Barış Akgöllü ve Zafer Eyi, daha önceden aralarında husumet bulunan M.M ile karşılaştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, M.M. yanında getirdiği tabancayla Akgöllü ve Eyi’ye kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği Eyi ve Akgöllü ağır yaralandı.

Yer: Osmaniye... Karşılaşınca kurşun yağdırdı 1 ölü, 1 ağır yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Zafer Eyi hayatını kaybederken, tedaviye alınan Barış Akgöllü’nün durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan M.M., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Yer: Osmaniye... Karşılaşınca kurşun yağdırdı 1 ölü, 1 ağır yaralı

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