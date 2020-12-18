Yer: Şişli... Yürürken vuruldu

Olay, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Çınar Sokak'ta 17.25 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serhat Tunç sokakta yürüdüğü sırada, arkasından gelen, yüzü cerrahi maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Rastgele ateş eden saldırganın tabancasından çıkan kurşunlardan biri Tunç'un bacağına isabet etti. Hafif şekilde yaralanan Serhat Tunç, ara sokağa kaçarken, kimliği henüz öğrenilemeyen saldırgan koşarak olay yerinden uzaklaştı. Tunç, ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda zırhlı polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, eşkali belirlenen saldırganı yakalamak için çalışmalara başladı. Olay yerinde inceleme yapan polis, çevreye rastgele ateş eden saldırganın tabancasından çıkan kurşunlardan bazılarının sokak üzerindeki bir binanın 1'inci katındaki bir dairenin penceresi ile park halindeki bir araca isabet ettiğini tespit etti.