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18.12.2020 - 21:39 | | DHA

Yer: Şişli... Yürürken vuruldu

Şişli'de sokakta yürürken arkasından gelen yüzü maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Serhat Tunç, bacağından yaralandı. Saldırganın tabancasından çıkan kurşunlardan bazıları bir evin penceresi ile park halindeki bir araca isabet etti

Yer: Şişli... Yürürken vuruldu

Olay, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Çınar Sokak'ta 17.25 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serhat Tunç sokakta yürüdüğü sırada, arkasından gelen, yüzü cerrahi maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Rastgele ateş eden saldırganın tabancasından çıkan kurşunlardan biri Tunç'un bacağına isabet etti. Hafif şekilde yaralanan Serhat Tunç, ara sokağa kaçarken, kimliği henüz öğrenilemeyen saldırgan koşarak olay yerinden uzaklaştı. Tunç, ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda zırhlı polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, eşkali belirlenen saldırganı yakalamak için çalışmalara başladı. Olay yerinde inceleme yapan polis, çevreye rastgele ateş eden saldırganın tabancasından çıkan kurşunlardan bazılarının sokak üzerindeki bir binanın 1'inci katındaki bir dairenin penceresi ile park halindeki bir araca isabet ettiğini tespit etti. 

Türkiye’yi öve öve bitiremediler!İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle korona virüse karşı önlem olarak hafta sonları uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler, dünyaca ünlü sahile gelerek denizin ve güneşin tadını çıkarırken Deniz Polisi ise muaf tutulmayan kişilerin tespitine yönelik sahil kıyısı boyunca denetim yaptı. Kısıtlamadan muaf tutuldukları için oldukça memnun olduklarını dile getiren turistler Türkiye için “Turist olarak kendimizi rahat hissetmemiz için böyle bir imkan verilmesi bizi çok şaşırttı. Bütün Avrupa ülkelerini gezdim, Türkiye onlara göre çok daha tedarikli. Hijyen konusunda çok başarılı ve bu başarıyı ben şaşırarak söylüyorum; Almanya’da böyle bir şey yok” dedi.
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