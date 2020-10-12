Yer: Uşak! 'Tarih' ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Uşak'a tarihi eser getirilerek satışı yapılacağı yönündeki ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
İzmir-Uşak yolundaki uygulama noktasında 2 otomobil durduruldu. Araçlarda yapılan aramada, Helenistik ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen toprak kandil, biblo ve benzeri eşyadan oluşan 18 parça tarihi eser ele geçirildi. Otomobillerin sürücüleri gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 12 Ekim 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 605 Kovid-19 testi yapıldı, 1614 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1417 oldu. Son 24 saatte 1301 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 295 bin 658'e yükseldi. Bakan Koca, "Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü." dedi.