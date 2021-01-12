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12.01.2021 - 13:24 | | İHA/AA

Yerin 15 metre altında suçüstü yakalandılar

 Kırıkkale'de yerin 15 metre altında define kazısı yaparken suçüstü yakalanan 9 kişi gözaltına alındı.

Yerin 15 metre altında suçüstü yakalandılar

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Delice ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşayan S.S.'nin (41) evinin bahçesinde define kazısı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma, Delice Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararına istinaden operasyon düzenledi. Kaçak olarak define kazısı yapan suçüstü yakalanan S.S. (41), A.Ö. (41), Y.M. (43), Ü.D.(23) ile aynı ekipten olduğu anlaşılan B.Ç. (54), A.G. (33), T.G. (32), Ü.Ş. (31) gözaltına alındı. Kazı çalışmalarında kullanılan malzemelere ise el konuldu.

Olay yerinde yapılan incelemede; yaklaşık 15 metre derinlikte, 3 metre genişliğinde ve batı istikametine doğru 5 metre uzunluğunda dev bir çukur açıldığı tespit edildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

    Kiraya verdiği otomobili kundaklandı!Mersin’de O.U.'nun, araç kiralama firmasından kiraladığı otomobil, husumetli olduğu kişi tarafından kundaklandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, motor kısmı yanan araç kullanılmaz hale geldi. Araç kiralama firmasının sahibi Halil Öter, gözaltına alınan kundakçının mahkemece serbest bırakılmasına tepki gösterdi.
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