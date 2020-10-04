'Yerli aşı, insanda deneme aşamasında'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tekirdağ Kapaklı’daki Koçak Farma Tesisleri’nde, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yerli aşı çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvarda incelemede bulundu, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. İncelemenin ardından Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, cep telefonundan görüntülü arayarak çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Koca, Erdoğan’a yerli aşı çalışmalarında gelinen noktaya ilişkin şu bilgileri iletti: “Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle Kovid-19 ile ilgili Türkiye’de 13 aşı çalışmasının yapıldığını biliyorsunuz. Bu aşılardan bir tanesi de Erciyes Üniversitesi ve Bakanlığımız tarafından desteklenen Aykut Özdarendeli Hocamızın aylardır üzerinde çalıştığı bir aşının dün hayvan çalışması başarıyla tamamlandı. Preklinik çalışması bu şekilde bitmiş oldu. İnsan çalışması safhasına gelmiş olduğunu müjdelemek istiyorum.”



Hayvanda başarı



Koca, 19 transjenik hayvan üzerinde yapılan çalışmada, 10 hayvana virüs verildiğini belirterek, ayrıca 9 hayvan için de kontrol grubu oluşturulduğunu söyledi. Kontrol grubundaki 9 hayvana aşı yapılmadığının altını çizen Koca, iki hafta sonra her iki gruptan aşı yapılan 10 hayvanda virüs verildiği halde herhangi bir ölüm olmadığını, akciğerlerinde de virüsün tespit edilmediğini kaydetti. Kontrol grubu olan aşı yapılmayan 9 transjenik hayvanın 4’ünün öldüğünü, 5’inin akciğerlerinde virüsün tespit edildiğini vurgulayan Koca, Erdoğan’a, “Geldiğimiz noktada çalışmaları devam eden 13 aşıdan bir tanesinin transjenik hayvan üzerinde yapılan challenge dediğimiz safhayı başarıyla tamamlayan ilk aşı olduğunu söylemek istiyorum” dedi. Koca, yine Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’nin çalıştığı ikinci aşının da preklinik çalışmalarının bittiğini ve hayvan çalışması safhasına ikinci aşı olarak gelindiğinin bilgisini verdi.



Koçak Farma’da üçüncü inaktif aşının da Bakanlık destekleriyle preklinik çalışmalarının tamamlandığını ve insan deneyi safhasına gelindiğinin haberini veren Koca, şunları söyledi: “Bildiğiniz gibi Ankara Üniversitesi’nde Hakan Hoca’nın adenovirüs çalışması söz konusu. Onunla ilgili de TÜSEB’e, Bakanlığımıza klinik çalışmalar için müracaat ettiler. O çalışmayı da destekleme kararı verdik. Özetle, üç tane aşının insan deneyi faz çalışmasına önümüzdeki bir hafta, 10 gün içerisinde geçmiş olacağız.”



Erdoğan’dan teşekkür



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Koca’nın anlatımları üzerine, şunları söyledi: “Tebrik ediyoruz, bütün arkadaşlarıma şahsım, milletim adına şükranlarımı özellikle ifade etmek istiyorum. Temennim odur ki hemen kısa zamanda bunları üretime sokar, bu üretimle beraber insana da aşıyı yapma sürecini başlatırız. Bundan böyle de hastalarımızın sayısını ciddi manada düşürür ve şifa kaynağı olacağına inandığımız bu aşılarla da geleceğimizi teminat altına almış oluruz.”

İşte o 3 aşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a üç aşının enjektöre çekilmiş hali gösterildi. Bakan Koca, “Birisi adenovirüs, Erciyes Üniversitesi Aykut Hoca’nın. Bir diğeri yine inaktif olan aşı. Bir diğeri de Koçak Farma, Bakanlığımız tarafından desteklenen bir diğer üçüncü inaktif aşı. Önümüzdeki faz çalışmasından sonra erken dönemde üretimin de yapılacağını da söylemek istiyorum” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Hayırlı olsun inşallah” dedi.

1502 yeni hasta 59 can kaybı

Türkiye’de dün 59 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, bin 502 yeni hasta tespit edildi. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerine göre dün 103 bin 219 test yapıldı, bin 211 kişi iyileşti, tedavisi tamamlananların sayısı 283 bin 868’e çıktı. Toplam hasta sayısı 323 bin 014, can kaybı 8 bin 384, ağır hasta sayısı bin 470, aktif hasta sayısı 30 bin 762, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6.4 oldu.

DSÖ’den övgü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin Kovid-19 ile mücadelesini öven Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi’ne teşekkür etti. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “DSÖ bugün Avrupa Bölgesi’nde Kovid- 19 veri raporlamasını uyumlu hale getirmek için yayınladığı basın bildirisi ile virüsün yayılmasını önleme stratejimizi takdir etti. Türkiye bu konuda da deneyimini paylaşmaya hazır. Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge’ye teşekkürler” ifadelerini kullandı.