Yerli aşı ne zaman, hangi tarihte çıkacak? Son gelişmeler neler?

Çin'den gelen aşılar uygulanmaya devam ederken yerli aşı çalışmalarında da önemli mesafe katedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuya ilişkin açıklama yaparken "Yerli aşı ne zaman, hangi tarihte çıkacak?" soruları da artmaya başladı.

YERLİ AŞI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yerli aşı konusunda kesin tarih verlmezken Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dünyanın koronavirüs salgınıyla buluştuğu bu dönemde bilim insanlarımızın sağlık alanında elde ettiği gelişmeleri de takip ediyoruz. 436 araştırmacımız aşı ve ilaç geliştirme odaklı 17 proje yürütüyorlar. Araştırmacılarımızın çalışma ve tecrübelerini paylaşarak dünyaya örnek olarak kullanmasıdır. 3 yenilikçi aşımız faz aşamalarına başlamak üzeredir. Yenilikçi aşı adayların yerli ve milli üretimi konusunda özel sektörü seferber ettik. DSÖ verilerine göre, ABD ve Çin'den sonra en çok aşı projesi yürüten üçüncü ülke konumundayız. İnşallah bu yıl içerisinde alanının en iyi 100 araştırmacıyı da ülkemize kazandıracağız." dedi.