MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yerli aşı ne zaman, hangi tarihte çıkacak? Son gelişmeler neler?
ABONE OL
28.01.2021 - 14:31 |

Yerli aşı ne zaman, hangi tarihte çıkacak? Son gelişmeler neler?

Yerli aşı çalışması sürerken bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuya ilişkin önemli açıklamalar geldi. Bu gelişmenin hemen ardından "Yerli aşı ne zaman, hangi tarihte çıkacak?" soruları hızlandı. İşte detaylar...

Yerli aşı ne zaman, hangi tarihte çıkacak? Son gelişmeler neler?

Çin'den gelen aşılar uygulanmaya devam ederken yerli aşı çalışmalarında da önemli mesafe katedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuya ilişkin açıklama yaparken "Yerli aşı ne zaman, hangi tarihte çıkacak?" soruları da artmaya başladı.

YERLİ AŞI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yerli aşı konusunda kesin tarih verlmezken Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dünyanın koronavirüs salgınıyla buluştuğu bu dönemde bilim insanlarımızın sağlık alanında elde ettiği gelişmeleri de takip ediyoruz. 436 araştırmacımız aşı ve ilaç geliştirme odaklı 17 proje yürütüyorlar. Araştırmacılarımızın çalışma ve tecrübelerini paylaşarak dünyaya örnek olarak kullanmasıdır. 3 yenilikçi aşımız faz aşamalarına başlamak üzeredir. Yenilikçi aşı adayların yerli ve milli üretimi konusunda özel sektörü seferber ettik. DSÖ verilerine göre, ABD ve Çin'den sonra en çok aşı projesi yürüten üçüncü ülke konumundayız. İnşallah bu yıl içerisinde alanının en iyi 100 araştırmacıyı da ülkemize kazandıracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuşma yaptı. Yerli aşı açıklaması yapa Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en çok aşı üreten 3. ülke konumunda olduğunu belirterek, '3 yenilikçi aşımız faz aşamalarına başlamak üzeredir. Yenilikçi aşı adayların yerli ve milli üretimi konusunda özel sektörü seferber ettik' dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bankamatik kuyruğunda fenalaşan adam hayatını kaybetti!

Bankamatik kuyruğunda fenalaşan adam hayatını kaybetti!

On binlerce kişiye güzel haber! 55 yaş düzenlemesi Meclis'e sunuldu...

On binlerce kişiye güzel haber! 55 yaş düzenlemesi Meclis'e sunuldu...

Üretici de tüketici de şikayetçi

Üretici de tüketici de şikayetçi

En son gelişme... Okullar açılacak mı, hangi tarihte açılacak? Yüz yüze eğitim başlıyor mu?

En son gelişme... Okullar açılacak mı, hangi tarihte açılacak? Yüz yüze eğitim başlıyor mu?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet