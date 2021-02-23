MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yerli aşıda Faz 2 çalışması: Açıklama geldi
ABONE OL
23.02.2021 - 20:03 | | DHA

Yerli aşıda Faz 2 çalışması: Açıklama geldi

Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşının Faz 2 çalışmalarında ilk doz 13 günde 52 gönüllüye uygulandı.

Yerli aşıda Faz 2 çalışması: Açıklama geldi

Üniversite bünyesinde faz çalışmalarının yürütüldüğü İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (İKUM) Müdür Yardımcısı Ahmet İnal sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bugün itibarıyla 52 gönüllümüzün Faz2'de ilk doz aşılanması tamamlandı. Şu ana kadar kontrolleri titizlikle yapılmakta. Aşıya bağlı ciddi bir yan etki görülmedi" dedi. 

Yerli aşıda Faz 2 çalışması: Açıklama geldi

ERÜ bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından koronavirüse karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen Kovid- 19 yerli aşısının Faz 1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapıldı ve 14 Aralık itibarıyla tamamlandı. Faz 1 çalışmalarında aşı uygulanan 44 gönüllüde herhangi bir yan etkiye rastlanmadığı bildirildi.

İnaktif aşısının Faz 2 çalışmaları ise 10 Şubat'ta başladı. Faz 2 kapsamında 13 günde 52 gönüllüye yerli aşı uygulandı. Son durumla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan İKUM Müdür Yardımcısı Ahmet İnal, "Bugün itibarıyla 52 gönüllümüzün Faz 2'de ilk doz aşılanması tamamlandı. Şu ana kadar kontrolleri titizlikle yapılmakta. Aşıya bağlı ciddi bir yan etki görülmedi. Yerli aşı Faz 2'de bir yandan gönüllü kayıtları devam ederken bir yandan gönüllü olan vatandaşlarımızın işlemleri yapılmakta. İşlemleri tamamlanan gönüllülerimize aşı yapılmak için randevu verilmektedir" ifadelerini kullandı.

Gara'da ele geçirilen iki teröristin ifadesi ortaya çıktıGara operasyonunda ele geçirilen PKK'lı teröristler Doğan Geçgel ve Osman Acer'in ifade görüntüleri ortaya çıktı. Teröristlerden Doğan Geçgel, "'Sorej' kod isimli sorumluya, 'Buraya operasyon olursa bir şey olursa esirlerin hiçbiri sağ gitmemeli, ailelerine teslim olmamalı' diye talimat verildiğini duyduğunu anlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kahreden olayda kahreden detay ortaya çıktı

Kahreden olayda kahreden detay ortaya çıktı

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Maaşları...

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Maaşları...

Türkiye'de oran Avrupa ortalamasının üstünde

Türkiye'de oran Avrupa ortalamasının üstünde

Son dakika! 23 Şubat koronavirüs tablosu | Sağlık Bakanlığı güncel vaka sayısı ve ölü sayısında son durum nedir?

Son dakika! 23 Şubat koronavirüs tablosu | Sağlık Bakanlığı güncel vaka sayısı ve ölü sayısında son durum nedir?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet