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11.10.2020 - 07:00 |

Yerli girişim gökyüzünü hediye ediyor

Tarih ve konuma göre yıldız hareketlerini izleyen yerli girişim ‘mapinsky’, kullanıcıların özel anlarına ait yıldız haritalarına interaktif şekilde ulaşmasını sağlıyor. mapinsky, gökyüzüne anlamlar yüklemeyi seven ve bu imgelerin eşsiz hediyelere dönüşebileceğine inanan bir grup girişimcinin, yıldız haritalarını evlerin duvarlarına taşıyan interaktif girişimi. Girişim, farklı bir hediye almak isteyenler için alternatif sunuyor.

Yerli girişim gökyüzünü hediye ediyor

2019’da Mustafa Akkaş, Mahir Şentürk ve Gökçehan Demirkır tarafından kurulan mapinsky’de geçmiş veya gelecek tarih girilerek de yıldız haritası çıkarabiliyor. mapinsky’nin yalın tasarım arayüzü üzerinden konum, tarih, zemin rengi, boyut ve mesaj bilgilerini girerek size o¨zel bir yıldız haritası oluşturabilirsiniz. Gelecek tarihlerin gökyüzü haritalarını da ekleyebildiğiniz ve özel bir kâğıda basılan tasarımınızı çerçevesiz ya da beyaz veya siyah el yapımı çerçeve seçenekleriyle sipariş edebilirsiniz. mapinsky teslimatları da ücretsiz gerçekleştiriyor.

İsteyen herkesin yıldız haritası çıkarabileceğini söyleyen Mahir Şentürk, “Tasarla sayfamız üzerinden, yıldız haritasını görmek istediğiniz tarihi ve konumu girerek birkaç saniyede haritanızı oluşturabilirsiniz. Haritanızın üstüne ekleyeceğiniz mesaj ve ikonlarla sevdiklerinize hoş bir sürpriz yapabilirsiniz” dedi. Mustafa Akkaş da, “Doğum günü, sevgililer günü, yıl dönümü, yılbaşı gibi özel günlerde farklı bir hediye almak isteyenlerin büyük talebiyle karşılaştık ve bu bizi çok mutlu etti” dedi. Astronomi gibi bilimsel ve birçok teknik detayı barındıran bir konuyu hediyelik eşya haline getirdiklerini belirten Gökçehan Demirkır ise, “İnsanların hayatlarındaki benzersiz anları duvarları süsleyecek şık bir hediyeye dönüştürdüğünü görmek bizim için çok keyifli” dedi.

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