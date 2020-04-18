18.04.2020 - 07:00 | | İSTANBUL Milliyet
Yerli sebzeler sofrada
Koronavirüsün tüm dünyada gıda endişesi yaşattığı bugünlerde yerel tohumlarla yetişen sebzeler hasat edilmeye başlandı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin köylülerin sandıklarda sakladığı yerel tohumları çoğaltarak seralarda yetiştirdiği domates, biber ve patlıcan; belediyenin satış noktalarında satışa sunuluyor. Belediye ayrıca, ilde yaşayan vatandaşlara ata tohumlarından üretilen fideleri de ücretsiz olarak ulaştırıyor. Yenipazar’daki arazide çeşitlendirilen ata tohumlarını ve fideleri halka dağıtmaya devam ettiklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Şimdi ektiğimiz ürünlerin hasadını yapıp sofralarla buluşturduk. Çok yakında açılacak olan Aydın Çiftçi Merkezi ile tarım ve hayvancılığa daha fazla katkı sunacağız” dedi.
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