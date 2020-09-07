Yeşil Burun Adaları Hakkında Bilgiler; Bayrağının Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Yeşil Burun Adaları bayrağı, 22 Eylül 1992 yılında kabul edilip göndere çekildi. Bayrağın zemini mavi renktedir. Bayrağın alt kısmına yakın tarafında, 3 şerit bulunur. Şeritlerin renkleri sırasıyla beyaz, kırmızı ve beyazdır. Şeridi ve zeminin bir bölümünü kapsayan beş köşeli on adet yıldız bulunur. Bayraktaki kırmızı umut, beyaz barışı, mavi deniz ve gökyüzünü, sarı yıldızlar ise on ada anlamına gelir.



Yeşil Burun Adaları Nerede?



Yeşil Burun Adaları, 10 adadan ve 8 adacıktan meydana gelen takımadadır. Ülke, Moritanya ve Senegal açıklarında bulunur. Atla Okyanusu içerisinde yer alır. Ülkenin en büyük adası ise Boa Vista, Santo Antao ve Santiago'dur.



Yeşil Burun Adaları Nüfusu Ne Kadar?



Yeşil Burun Adaları devletinin total nüfusu, 555.987 kişiden oluşur. Worldometers.info adresinde yer alan nüfus bilgilerine göre Yeşil Burun Adaları, nüfusuyla dünyada 172. sırada bulunuyor. Son 1 yılda ülkenin toplam nüfusunda, %1.10'luk bir artış yaşanmıştır.



Yeşil Burun Adaları Para Birimi Nedir?



Yeşil Burun Adaları para biriminin ismi Yeşil Burun Adaları Eskudo’sudur. Merkez bankacılığı basım ve dağıtımı kendisi gerçekleştirir. 1 Yeşil Burun Adaları eskodosu, 0.078 Türk lirasına eşdeğerdir.



Yeşil Burun Adaları Başkenti Neresi?



Yeşil Burun Adaları başkenti, Praia şehridir. Ülkenin en büyük ve en gelişmiş şehirlerinden birisidir. Yeşil Burun Adaları ülkesinin diğer önemli şehirleri; Mindelo, Cidade Velha, Santa Maria, Sao Filipe kentleridir.



Yeşil Burun Adaları Ülkesinde Resmi Dil Nedir?



Yeşil Burun Adaları devleti resmi dili, Portekizcedir. İkinci resmi dil olarak Capo Verde Kreolü gösterilir. Bunların yanında Fransızca, İngilizce ve bazı yerel dillerin ülkede konuşulduğu söylenebilir.



Yeşil Burun Adaları ile Türkiye Saat Farkı Nedir?



Yeşil Burun Adaları konumuyla Türkiye arası 4 saatlik bir fark bulunur. Yeşil Burun Adaları, Türkiye'den 4 saat geridedir. Ülkemizde saatler 15:00 olduğunda, Yeşil Burun Adaları ülkesinde 11:00 olur.



Yeşil Burun Adaları Ekonomisi



Yeşil Burun Adaları, ekonomik atılımların sağlanmasıyla, yoksulluğu büyük ölçüde sonlandırmayı başarmıştır. Ülkenin ekonomisi, düzenli bir şekilde büyüme sağlayarak, refah seviyesi yükseliyor. Ekonomisinde ön plana çıkan alan hizmet sektörüdür. Ülke nüfusunun büyük bölümü kırsal alanlarda bulunsa da tarıma elverişli alanlar pek azdır.



Yeşil Burun Adaları İklimi



Klasik Afrika ülkelerinden biraz daha farklı iklimi vardır. Ilıman iklim tipinin görüldüğü söylenebilir. Ülkenin bazı bölümlerinde yüksek sıcaklık seviyeleri görülebilir. Ayrıca yağışların düzensiz olması nedeniyle, periyodik olarak kuraklık dönemleri yaşanabilen durumlar arasındadır.



Yeşil Burun Adaları Ülkesine Ne Zaman Gidilmeli?



Okyanus akıntıları nedeniyle, sıcak dönemler az yaşanır. Afrika'nın en serin ülkesi olan Yeşil Burun Adaları ülkesi, tatlı havasıyla ziyaretçilerini hoş karşılıyor denilebilir. Sıcaklıklar minimum 19 derece, maksimum 29 derecedir. Ülkeye ziyaret için Kasım ile Ocak arası bir zaman dilimi tercih edilebilir.



Yeşil Burun Adaları Sosyal Yaşam



Yeşil Burun Adaları, 1992 yılından sonraki dönemde, bazı ekonomik sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Ülke insanları, o dönem içerisinde yoksulluk içerisinde yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Ancak sonraki dönemlerde yaşanan ekonomik gelişimler, özellikle 2010 sonrası istikrar yakalanmıştır. İnsanlar, düzenli gelir sağlayarak yaşayabiliyorlar. Ülkede, düşük gelirli ve yüksek gelirli arasında büyük farklar bulunmuyor.