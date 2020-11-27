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27.11.2020 - 07:00 |

Yeşilay’a 100. yılda Mükemmellik Ödülü

Yeşilay, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) Mükemmellik Modeli kapsamında verilen Türkiye Mükemmellik Ödülü’nü aldı.

Yeşilay’a 100. yılda Mükemmellik Ödülü

Uluslararası iş yapış modelini ve metodolojisini benimseyen Yeşilay, 100’üncü yaşında bağımlılıkla mücadeledeki sürdürülebilir yaklaşımını ödülle taçlandırdı. 

‘İleriye taşıdık’

Programı kapsamında performansını sürekli iyileştiren ve stratejiyi eyleme dönüştürerek tartışmasız üstün başarı gösteren sektör liderleri ödüllendiriliyor.

Yeşilay’ın bir asırlık deneyimi ve çağın ihtiyaçlarına uygun projeleri ile 7’den 77’ye herkese“iyi ve sağlıklı yaşam” alışkanlıklarını kazandırmak için çalışan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu vurgulayan Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk şunları söyledi:

“Tüm süreçlerimizi mükemmellik hedefiyle ulusal ve uluslararası standartları benimseyerek,uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen normlar doğrultusunda tasarlıyoruz. 2013 yılından bu yana ‘mükemmelliğimizi’ adım adım ileri taşıdık. 2013’te EFQM Mükemmellik Modeli’ne uygun çalışmaya başladık. 2015’te Mükemmellikte Yetkinlik 3 Yıldız Belgesi, 2019’da ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve EFQM Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi sahibi olduk. Bunları yaparken öncelikli hedefimiz ödül almak değildi; Yeşilay olarak her yönüyle içselleştirdiğimiz bu metodoloji bugün bize ödülü kazandırdı.Türkiye Mükemmellik Ödülü’nü almaktan büyük gurur duyuyoruz. Biz bu yaklaşım ve modelle çalışmaya devam ettikçe başarılarımızı nice ödüllerle taçlandıracağımıza inancımız sonsuz.” 

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