Yeşilırmak'ta üzücü görüntüler! Yüzlercesi kıyıya vurdu

Merkeze bağlı Yazı Bağları Mahallesi civarında bugün sabah saatlerinden itibaren balıklar kıyıya vurdu. Bazı vatandaşlar balıkları tutmaya çalıştı. “Tuttuğunuz balıklar zehirliyse ne yapacaksınız?” sorusunu ‘bir şey olmaz” diye yanıtlayan Murat Kalleci, birkaç gün suda bekletip öyle yiyeceğini söyledi.

Duruma üzülen mahalle sakinlerinden Murat Köse ise Çağlayan Köprüsü civarında kıyıya vuran balıkları suya sürüklemeye çalıştı. Balık ölümlerinin her yıl yaşandığını anlatan Mehmet Noyan da önlem alınmasını istedi.

Yürek burkan bu durumun araştırılması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlileri tarafından alanda ölçüm yapıldığı ve incelenmek üzere numune alındığı öğrenildi.

Kışın kar, yaz ve sonbaharda da beklenen yağışların düşmemesi dolayısıyla olağanüstü kuralık riski atında bulunan illerden olan Amasya'nın şehrin ortasından geçen Yeşilırmak’ta su seviyesi önemli oranda azalmıştı.