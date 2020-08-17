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17.08.2020 - 11:10 | | DHA

Yeşilköy sahilinde bıçaklı kavga! Yaralılar var

İstanbul Yeşilköy Sahili’nde çıkan kavgada 3 kişi aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Yeşilköy sahilinde bıçaklı kavga! Yaralılar var

Olay dün öğle saatlerinde Yeşilköy Sahili’nde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi bıçak darbesi alarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Yaşanan bıçaklı kavganın ardından yaralılara müdahale edildiği anlar sahilde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Polisin olay ile ilgili soruşturması sürüyor.

 

 

 

Uzmanlardan İstanbul depremi değerlendirmesi: Eli kulağındaİSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisi ve Afet Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ile İstanbul Üniversitesi (İÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, Gölcük Depremi?nden bu yana geçen 21 yılda olası İstanbul Depremi için risk oranının büyüdüğünü söylediler. İki bilim insanı Silivri?de geçen yıl meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ciddi bir uyarı olduğu konusunda birleşti.
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