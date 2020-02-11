11.02.2020 - 11:23 |
Yeşim Meltem Şişli soruşturmasında flaş gelişme!
Gelen son dakika haberine göre, İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, İSMEK çalışanlarına hakaret ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada kapsamında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na ifade verdi.
Elif ALTIN
Son dakika haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma kapsamında ifade veren Şişli, sabah saatlerinde avukatlarıyla birlikte Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına geldi. Şişli, burada soruşturmayı yürüten Başsavcı Vekili Ömer Faruk Yıldırım'a şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Yaklaşık bir saat savcılığa ifade veren Şişli’nin suçlamaları reddettiği öğrenildi. Şişli’nin İSMEK’ten çıkarılan işçilerin kendisine iftira attıklarını iddia ettiği kaydedildi. Şişli, daha sonra adliyeden ayrıldı.
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