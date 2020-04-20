Yetenek Eş Anlamlısı Nedir? Yetenek Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Yetenek, bir kişinin öğrenme yetisini çevreleyen sınır olarak tanımlanmaktadır. Dilimizde yetenek kelimesinin yerine kullanılabilecek farklı sözcükler de yer almaktadır.

Yetenek Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Dilimizde yetenek kelimesi ile aynı anlamda kullanılabilecek pek çok kelime bulunmaktadır. Bu kapsamda; kabiliyet, beceri ya da kapasite yetenek ile eş anlamlı kelimeler arasında yer almaktadır. Bu kelimenin kullanımına dair örnekler aşağıdaki gibidir.

- Kardeşim, yabancı şarkıları söyleme konusunda oldukça yeteneklidir. (Doğru)

- Yetenekli bir şekilde bu sınavı geçebileceğine eminim. (Yanlış)

Yetenek Nedir?

Yetenek kelime manasıyla bir işi yapabilmek anlamı taşımaktadır. Buna göre, yeteneğin doğuştan gelen bir güç olduğu yorumu yapılmaktadır. Bunun yanı sıra yetenek, çevredeki insanları etkileyebilme gücü olarak da tarif edilebilmektedir.