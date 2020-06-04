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04.06.2020 - 17:08 | | DHA

Yıkımda kullanılacak iş makinesi, vinçle 6 katlı binanın üzerine çıkarıldı!

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yıkım için bir ekskavatörün 2 vinçle 6 katlı binanın üzerine çıkarılması vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Yıkımda kullanılacak iş makinesi, vinçle 6 katlı binanın üzerine çıkarıldı!

Kentin en işlek caddesi İsmet İnönü Caddesi'nde, birbirine bitişik apartmanların arasındaki bir bina için yıkım çalışması başlatıldı. Binalar boşaltılırken, 6 katlı binanın damına ekskavatör çıkartılması için hazırlık yapıldı. Çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alınırken, iki vinç yardımıyla ekskavatör binanın damına çıkartıldı. Çevredeki vatandaşlar çalışmaları ilgiyle izledi.

Bazı vatandaşlar da bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Ekskavatör, yukarıdan zemine doğru yıkım çalışmasına başladı.

 

 

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