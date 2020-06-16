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16.06.2020 - 13:22 | | DHA

Yılan ile köpeğin karşılaştığı anları görüntüledi

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde, boş arazide sokak köpeği ile yılanın karşı karşıya geldiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yılan ile köpeğin karşılaştığı anları görüntüledi
Ölümcül karşılaşma...
Ölümcül karşılaşma...
Ölümcül karşılaşma...
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Antalya Alanya'dan Ermenek ilçesine gelen Alaaddin Sarı, Sarıveliler'in Civler köyü yakınlarındaki yolda yılan ile köpeği fark etti.

Araçtan inen Sarı, sokak köpeği ile yılanın karşı karşıya geldiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yılan, kısa süre sonra gözden kayboldu. 

Ortalık bir anda savaş alanına döndü, tabure ve sopalar havada uçuştu!Gelen son dakika haberine göre Van'ın ipekyolu ilçrdinde iki grup arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada tabure ve sopalar havada uçuştu. Kavga anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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