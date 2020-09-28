28.09.2020 - 13:21 | | DHA
Yılanın ısırdığı çocuk yoğun bakımda
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, arkadaşlarıyla oyun oynarken yılanın ısırdığı Civan Bakay (13), hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Bakay'ı ısıran yılanın zehirli engerek olduğu ve öldürüldüğü belirtildi.
Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte sokakta oyun oynayan Civan Bakay'ı, el parmaklarından yılan ısırıldı. Acıyla evine koşan Bakay, durumu ailesine anlattı. Çağrılan ambulansla Hilvan Şehit Halit Şıltak Devlet Hastanesi'ne götürülen Bakay, ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Civan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, ısıran yılanın zehirli engerek olduğu ve çevredekiler tarafından öldürüldüğü belirtildi.