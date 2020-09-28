MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yılanın ısırdığı çocuk yoğun bakımda
ABONE OL
28.09.2020 - 13:21 | | DHA

Yılanın ısırdığı çocuk yoğun bakımda

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, arkadaşlarıyla oyun oynarken yılanın ısırdığı Civan Bakay (13), hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Bakay'ı ısıran yılanın zehirli engerek olduğu ve öldürüldüğü belirtildi.

Yılanın ısırdığı çocuk yoğun bakımda

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte sokakta oyun oynayan Civan Bakay'ı, el parmaklarından yılan ısırıldı. Acıyla evine koşan Bakay, durumu ailesine anlattı. Çağrılan ambulansla Hilvan Şehit Halit Şıltak Devlet Hastanesi'ne götürülen Bakay, ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Civan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, ısıran yılanın zehirli engerek olduğu ve çevredekiler tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Yılanın ısırdığı çocuk yoğun bakımda

 

Bingöl’de ilçeyi sinekler bastı, esnaf iş yerini kapattıBingöl’ün Solhan ilçesini havanın kararması ile binlerce sinek basınca esnaf iş yerlerini erken kapatmak zorunda kaldı. İlçe esnafları, ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını aktardı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

28 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı... Milli Piyango Online sonuç sorgulama...

28 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı... Milli Piyango Online sonuç sorgulama...

Fiyatlar düştü! Vatandaşlar akın ediyor...

Fiyatlar düştü! Vatandaşlar akın ediyor...

Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var?

Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var?

Siirt'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

Sıradaki Haber