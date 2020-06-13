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13.06.2020 - 09:35 | | DHA

Yılanın köpeğe saldırması kameralara yansıdı

Gelen son dakika haberine göre; havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar da sıklıkla görülmeye başladı.Ortaya çıkan yılanlar vatandaşların korku yaşamasına neden oluyor. Son görüntü Bursa'dan geldi. Köpeğe saldıran yılan cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

Yaz geldi, yılan korkusu başladı
Yaz geldi, yılan korkusu başladı
Yaz geldi, yılan korkusu başladı
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Bursa’nın Mudanya ilçesinde köpeklerini gezdiren Aurora Selin'in köpeğine yılan saldırdı. O anları cep telefonuyla kaydeden Aurora, panik yaşasa da soğukkanlılığını koruyarak olay yerinden uzaklaştı.

Aurora Selin, “Her gün köpekleri gezdirdiğim yerlerde karşıma yılan çıktı. Sonuçta doğa onların da evi ve yaz gelmesiyle yılanlarla karşılaşabiliriz. Ama video çekmeye başladığımda yılanın köpeğime saldırdığını gördüm ve ister istemez tedirgin oldum. Korkulacak bir şey olmadığını gördüm ve birkaç dakika içinde yılan gözden kayboldu" dedi.

Yılan köpeğe böyle saldırdıBursa’da genç kızın gezmeye çıkardığı köpeğe saldıran yılan cep telefonu kameralarınca kaydedildi.
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