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01.09.2020 - 15:26 | | İHA

Yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Tunceli'de yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu Elazığ'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Olay, Tunceli'nin Pertek ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Ronya Engin'i yılan soktu, ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yılanın soktuğu kız çocuğu ambulansla Elazığ'a sevk edildi. Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Engin, yoğun bakıma alındı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çocuğun cansız bedeni hastane morgundan alınarak defnedilmek üzere ilçeye götürüldü.

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