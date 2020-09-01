01.09.2020 - 15:26 | | İHA
Yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
Tunceli'de yılanın soktuğu 2 yaşındaki kız çocuğu Elazığ'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Tunceli'nin Pertek ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Ronya Engin'i yılan soktu, ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yılanın soktuğu kız çocuğu ambulansla Elazığ'a sevk edildi. Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Engin, yoğun bakıma alındı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Çocuğun cansız bedeni hastane morgundan alınarak defnedilmek üzere ilçeye götürüldü.
Yanan evde kızının olmadığını öğrenen anne rahat nefes aldıÇorum'da boşanma aşamasındaki çiftin yaşadığı evde yangın çıktı. Polis, yangın çıkan evin kiracısı Leyla Aslan'a ulaşamayınca, annesi Dudu Aknıyık'ı telefonla arayarak durumu haber verdi. Koşarak kızının evine gelen anne Aknıyık, uzun süre pencereden yanan eşyalara bakarken, evde kimsenin olmadığını öğrenince, rahat bir nefes aldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evin boş olduğu olduğu öğrenildi.