Yılbaşı (4 GÜNLÜK) yasakları ne zaman, hangi gün başlıyor? Sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek?

2020'ye elveda diyoruz. Bu yıl koronavirüs gölgesinde tamamlandı, 2021'den ise beklentiler bir hayli fazla... Yeni yıla girerken yine tedbir amaçlı yasaklar uygulanacak. Yapılan istişarelerin sonucunda yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasaklar için tam tarihi bilmeyenler şu sıralar sıklıkla Yılbaşı yasakları ne zaman başlıyor? Yasaklar kaç gün sürecek? sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. İşte ayrıntılar...

YILBAŞI YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda yılbaşı yasakları 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’de başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te son bulacak