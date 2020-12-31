Yılbaşı Mesajları - Resimli hoşgeldin 2021 yeni yıl sözleri ile en güzel mutlu yıllar kutlama dileklerinizi iletebilirsiniz

Yılbaşı resimli mesajları bireyler tarafından araştırılıyor. Dünyada yeni yıl heyecanı yaşanıyor. Yılbaşı yaklaşırken hem sevdiklerinin yeni yılını kutlamak hem de Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya mecralarında yılbaşı paylaşımı yapmak isteyenler en güzel resimli yeni yıl mesajlarını araştırıyorlar. Resimli yılbaşı mesajları ile güzel dileklerini iletmek isteyenler için yeni, anlamlı, kısa, uzun ve en güzel resimli mesajlar haberde yer alıyor. Koronavirüs nedeniyle bu sene yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkma yasağında sevdikleri ile yan yana olamayacaklar güzel bir mesaj ile sevdiklerinin yeni yılını kutlayabilirler. İşte 2021 resmili yılbaşı mesajları...

2021 YILBAŞI RESİMLİ MESAJLARI...

2021 senesinde tüm güzellikler sizinle olsun. Umarım yeni yılda tüm istedikleriniz sizinle olsun.

Yeni yılda sağlık, mutluluk, aşk, para, ve huzur sizinle olsun. Nice mutlu yıllara...

Yıldızların gecede parladaığı gibi yeni yılda hayatın ışıklı ve güzel olsun...

2020 yılı koronavirüsün gölgesinde geçti. Umarım 2021 yılında pandemin geride kaldığı sağlıklı bir yıl olur.

Yeni yıl dünyaya sağlık ve tüm iyilikleri getirsin. Mutlu ve sağlıklı yıllara...

Güneşin etrafa sıcaklık yaydığı gibi 2021 senesinde her daim sıcak, samimimi ve güzel bir hayatın olsun.

Yeni yıl hayallerin gerçek olduğu bir yıl olsun. Nice güzel yılara...

Aileleniz, arkadaşlarınız ve tüm yakınlarınız ile güzel bir yıl geçirmeniz dileğiyle. 2021 sizlere uğur getirsin...

Ho ho ho! Mutlu yıllar! Yepyeni bir yıla sevgiyle, sevenlerinle, sevdiklerinle merhaba de?

Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle.

Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2021 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler

Gelecek her daim sizin için yazılsın. 2021'de hayalleriniz gerçek olsun. Nice yıllara.

Yelkovan akrebe meydan okurken zaman hızla geçerken geriye unutulmamış dostluklar kalır. İyi ki dostumsun. Yeni yılın kutlu olsun.

Ho ho ho! Mutlu yıllar! Yepyeni bir yıla sevgiyle, sevenlerinle, sevdiklerinle merhaba de?

Ömrün mutlu yıllar mutlu yarınlar ile dolu olsun. En güzel dostluklar seni dost sayana nasip olsun. Mutlu yıllar...

Her yeni yıl bir başka güzel.. 2021 yeni yıl sizlere hayatınız boyunca unutamayacağız güzellikler yaşatsın. Yeniyılınız kutlu olsun.

2021 yılı size sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirsin. Neşe dolu bir yıl geçirin inşallah…

Bugün, yarına dünle beslenerek yol alır. 2021 yılı senin güzel yüreğinle birlikte sana mutluluk getirecektir, eminim. İyi yıllar dileğiyle

Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!

Mutluluk bankasının sevgi şubesinde, 2021 no'lu hesabınıza, 365 gün daha yatırılmıştır. Mutlu bir şekilde harcamanız dileğiyle.. MUTLU YILLAR...

Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar.

Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar…

Gelecek her daim sizin için yazılsın. 2020'de hayalleriniz gerçek olsun. Nice yıllara.