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22.12.2020 - 18:11 | | İHA / DHA

Yılbaşı öncesi insanları zehirleyeceklerdi! Ele geçirildi

Gaziantep'te, yaklaşan yılbaşı öncesi yapılan sahte ve kaçak alkol operasyonunda 464 adet doldurulmuş halde alkol şişesi ile 180 litre etil alkol ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi 3 ayrı adrese sahte ve kaçak alkol operasyonu yaptı. Operasyon kapsamında sahte alkol imalathanesi olarak kullanılan Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'ndeki 3 adreste yapılan aramalarda 464 adet doldurulmuş halde içki şişesi, 180 litre etil alkol, bin 585 adet şişe kapağı, 513 adet doluma hazır halde şişe ve 5 rulo içki etiketi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerle ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi.

BURSA

Bursa'da jandarma ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 1395 litre sahte içki ile 18 bin lira ele geçirirken, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında denetimlerini sıklaştıran İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Orhaneli Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada, piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi alındı. Araştırmayı derinleştiren jandarma ekipleri, şüpheli olarak tespit ettikleri Y.E. ve M.S.K.nin Orhaneli ilçesindeki evlerine baskın düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda; 933 litre fermente alkol, 306 litre şarap, 80 litre rakı, 53 litre bira, 23 litre viski, 9 adet 100 litrelik jelikan varil, 2 damıtma kazanı, 1 damıtma aparatı ile 1 ocak, 8 alkol ölçme aleti, 1 hassas terazi, 1 derece, 13 kilo aktif karbon, 4 esans, 25 gram aroma, 10 gram anason yağı ve sahte içkiden kazanıldığı değerlendirilen 18 bin lira ele geçirildi. Şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 22 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 8 oldu, 32 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 866 bin 815'e yükseldi.
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