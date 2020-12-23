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23.12.2020 - 05:28 | | DHA

Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: Çok sayıda kişi tutuklandı

İstanbul merkezli 9 ilde gerçekleştirilen sahte içki operasyonuna ilişkin soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 53 şüpheliden 20'si tutuklandı. 24 şüpheli ise adli kontrol talebiyle  9 kişi ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: Çok sayıda kişi tutuklandı

İstanbul merkezli toplam 9 ilde sahte içki üretimi yapan suç örgütüne yönelik 18 Aralık'ta Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 53 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 53 şüpheliden 20'si tutuklanırken 24 şüpheli ise adli kontrol talebiyle 9 kişi ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. 

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