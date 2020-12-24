24.12.2020 - 15:32 |
Yılbaşı öncesi şok baskın! 4 bin 950 litre sahte içki ele geçirildi
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bidonlar içerisinde 4 bin 950 litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü ilçesinde iki şahsın piyasaya sahte içki satışı gerçekleştirdikleri bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler tarafından, şüpheli iki şahsın ev ve eklentilerinde yapılan operasyonda 4 bin 950 litre sahte içki ele geçirildi.
Şüpheli 2 şahıs gözaltına alındı.
Yakalanacağını anlayınca intihar ettiBursa'da gece yarısı buluştuğu arkadaşı Hakan Doğan’ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra 110 kilometre mesafe giderek, park ettiği otomobilinde uyuyan Aybars Y. uyandığında polisleri görünce aynı tabancayı başına ateşleyerek, yaşamına son verdi.