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24.12.2020 - 15:32 |

Yılbaşı öncesi şok baskın! 4 bin 950 litre sahte içki ele geçirildi

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bidonlar içerisinde 4 bin 950 litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yılbaşı öncesi şok baskın! 4 bin 950 litre sahte içki ele geçirildi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü ilçesinde iki şahsın piyasaya sahte içki satışı gerçekleştirdikleri bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler tarafından, şüpheli iki şahsın ev ve eklentilerinde yapılan operasyonda 4 bin 950 litre sahte içki ele geçirildi.

Şüpheli 2 şahıs gözaltına alındı.

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