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31.12.2020 - 10:28 | | İHA

Yılbaşı öncesi şok baskın! Tonlarca kaçak alkol ele geçirildi

Bursa’da yılbaşı gecesi öncesi bir çiftlik evine yapılan operasyonda 10 ton kaçak rakı, viski, şarap ve etil alkol ile 1500 şişe şarap ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alınırken, polis mahzenlerdeki içkileri vidanjör ile çekti. Operasyon sayesinde binlerce kişi zehirlenmekten kurtulmuş oldu.

Yılbaşı öncesi şok baskın! Tonlarca kaçak alkol ele geçirildi

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbarı değerlendirip Kestel ilçesindeki bir çiftlik evine baskın düzenledi. Savcılıktan alınan izinle çiftlik evine yapılan baskında 10 ton kaçak rakı, şarap, viski ve etil alkol ele geçirildi.

Çiftlik evinin kaçak içki imalathanesine çevrildiği, burada mahzenler ve barakalar yapıldığı, fermantasyon tankerlerinin kullanıldığı belirlendi. Tanker ve mahzenlerdeki içkiler polis tarafından vidanjörler ile çekilerek alındı.

Operasyonda 1500 şişe kaçak şaraba da el konuldu. Gözaltına alınan S.Ç. (50) isimli kişi sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne getirilirken, operasyon anı da saniye saniye polis kamerasına yansıdı. Gözaltındaki zanlının sorgusunun sürdüğü, başka gözaltılar da olabileceği öğrenildi.

 

O konuşursa Muhsin Yazıcıoğlu suikasti çözülecek! FETÖ'nün kilit ismi yakalandı!İstanbul’da düzenlenen operasyonda, FETÖ’nün en kritik isimlerinden Kamil Bakum ve Eşref Üstünova gözaltına alındı. FETÖ’nün avukatlardan sorumlu mahrem imam olan Kamil Bakum, Muhsin Yazıcıoğlu’nun düştüğü helikopterden cihazları söken iki astsubayın avukatlığını yapan Mustafa Atalar’ı yönlendiren kişi olarak da aranıyordu. FETÖ itirafçısı olan, Abdullah Önder’de, ‘Bakum’un da aralarında bulunduğu 6 isim konuşursa, Muhsin Yazıcıoğlu suikasti çözülür’ demişti.
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