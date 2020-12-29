2020 geride kalmak üzere ve 2021 için heyecan dorukta... Koronavirüs nedeniyle 2020'de insanlık zor bir süreçten geçti ve 2021'de güzel haberler bekleniyor. Yeni yıla girerken yine yasaklar vatandaşı bekliyor. Yılbaşında herhangi bir aksilik yaşanmaması adına 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Şimdi detaylı bilgi almaya çalışan yurttaşlar "Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor? Kaç gün sürecek?" sorusunu yöneltiyor.

YILBAŞI YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda yılbaşı yasakları 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’de başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te son bulacak