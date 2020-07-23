YÄ±ldÄ±rÄ±m-2 Cilo operasyonu! Tek tek ele geÃ§irildi

Hakkari'de, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lanÂ 'YÄ±ldÄ±rÄ±m-2 Cilo' operasyonu devam ediyor. Hakkari ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ desteÄŸi ile gerÃ§ekleÅŸtirilen PKK/KCK bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n faaliyetlerinin deÅŸifre edilmesi ve engellenmesine yÃ¶nelikÂ baÅŸlatÄ±lan YÄ±ldÄ±rÄ±m-2 Cilo operasyonu kapsamÄ±nda, YÃ¼ksekova Ä°lÃ§esi KolbaÅŸÄ± kÃ¶yÃ¼ kÄ±rsalÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne ait sÄ±ÄŸÄ±nak tespit edildiÄŸi belirtildi.

SÄ±ÄŸÄ±nakta yapÄ±lan aramada 10 kilo 40 gram metamfetamin, 4 plastik leÄŸen, 1 kazan, 3 hortum ele geÃ§irilirken, bÃ¶lgedeki operasyonlar sÃ¼rÃ¼yor.