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05.10.2020 - 10:52 | | AA

'Yıldırım-3 Ağrı Dağı/Iğdır operasyonu'nda 4 patlayıcı düzeneği ele geçirildi

Ağrı Dağı'nda, bir süre önce sağ yakalanan teröristlerin gösterdiği alanda yapılan aramada, 4 el yapımı patlayıcı düzeneği ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

'Yıldırım-3 Ağrı Dağı/Iğdır operasyonu'nda 4 patlayıcı düzeneği ele geçirildi

Terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen ve "Roni" kod adlı terörist Halis Erdoğan'ın etkisiz hale getirildiği, 2 kadın teröristin de sağ olarak yakalandığı "Yıldırım-3 Ağrı Dağı/Iğdır operasyonu" kapsamında güvenlik güçlerinin Ağrı Dağı'nın kuzeyindeki çalışmaları sürüyor.

Iğdır Valiliğinden yapılan açıklamada, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sağ olarak yakalanan kadın teröristlerden alınan bilgiler doğrultusunda dağın Kadı Tepe kırsalında arama ve tarama çalışması yapıldığı belirtildi. Toplamda 10 noktada arama yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kayalık alana gizlenmiş ve toprağa gömülmüş vaziyette 14 elektrikli fünye, 1 anti tank roketatar harp başlığı, 4 uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı sistemi, patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda mutfak tüpü, örgütsel doküman, yaşam ve gıda malzemeleri ele geçirilmiştir. Son zamanlarda gerçekleştirilen etkili operasyonlar ile Ağrı Dağı'nın kuzeyi teröristlerden temizlenmiş olup bölgede huzur ve güvenin sağlanmasına yönelik terör örgütü mensuplarına karşı etkili mücadelemiz aralıksız olarak devam etmektedir."

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