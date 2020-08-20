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20.08.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Yıldırım-6 Operasyonu Bingöl’de başlatıldı

Bingöl’de terörle mücadele kapsamında 700 personelin görev aldığı Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başlatıldı.

Yıldırım-6 Operasyonu Bingöl’de başlatıldı

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca “Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu”nun başlatıldığı bildirildi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım 1-2-3-4-5 operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 22 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, 31 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği
kaydedildi. 

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