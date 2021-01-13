‘Yıldırım’ bitti, ‘Eren’ başladı

Bu kapsamda, ilki Tendürek bölgesinde başlatılan “Eren-1 Tendürek Operasyonu”na, jandarma komando, jandarma özel harekât (JÖH), polis özel harekât (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 72 operasyonel timde 1071 personel katılıyor.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Operasyonları’na ilişkin Twitter hesabından, “Terör örgütünü bu kış, mağaralarda yalnız bırakmayacağımızı söylemiştik. Şehidimiz Eren Bülbül’ün maneviyatını yanımıza alarak cesaretini cesaretimize kattık. Eren Operasyonları’na Tendürek’ten başladık” paylaşımında bulundu.