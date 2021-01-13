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13.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Yıldırım’ bitti, ‘Eren’ başladı

İçişleri Bakanlığı, “Yıldırım” adıyla gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonlarının tamamlandığını ve Eren Bülbül anısına, “Eren Operasyonları”nın başladığını açıkladı.

‘Yıldırım’ bitti, ‘Eren’ başladı

Bu kapsamda, ilki Tendürek bölgesinde başlatılan “Eren-1 Tendürek Operasyonu”na, jandarma komando, jandarma özel harekât (JÖH), polis özel harekât (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 72 operasyonel timde 1071 personel katılıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Operasyonları’na ilişkin Twitter hesabından, “Terör örgütünü bu kış, mağaralarda yalnız bırakmayacağımızı söylemiştik. Şehidimiz Eren Bülbül’ün maneviyatını yanımıza alarak cesaretini cesaretimize kattık. Eren Operasyonları’na Tendürek’ten başladık” paylaşımında bulundu.

Ümitcan Uygun'dan sonra o isim de gözaltındaUyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerde Ümitcan Uygun'un yanında bulunan Fadime Büşra G, İzmir'de polis ekiplerince gözaltına alınarak Ankara'ya getirildi.
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