27.03.2020 - 16:24 | | DHA
Yıldırım çarpmasıyla ölen çoban toprağa verildi!
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, koyun otlatırken yıldırım çarpmasıyla yaşamını yitiren Mehmet Taşçılar (22) toprağa verildi.
Olay, dün öğleden sonra Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Koyunları otlatan Mehmet Taşçılar’ın bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. Çobanın eve dönmemesi üzerine aramaya çıkan yakınları mahalle kırsalında Mehmet Taşçılar’ın cenazesini buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastaneye kaldırılan gencin cansız bedeni otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Taşçılar, öğleyin kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
Corona virüs hırsızı! Hastanede el dezenfektanı makinesini çaldıKocaeli'nin Darıca ilçesindeki hastanede, koronavirüs salgınına karşı duvara monte edilen el dezenfektanın çalınması güvenlik kameralarına yansıdı. Başhekim Mustafa Güneş, hastanede birçok hırsızlık olayı olduğunu söyleyerek, ‘’Maske ve eldiven çalanlar dahi oldu. Bunları takip etmekte zorlanıyoruz. Güvenlik güçlerimizin bunlarla uğraşacak vakitleri olmayacağını düşünerek şikayetçi dahi olamıyoruz’’ dedi.