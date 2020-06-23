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23.06.2020 - 19:02 | | DHA

Yıldırım isabet etti! Alev alev yandı...

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yıldırımın düştüğü tek katlı ahşap ev alev aldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Öğle saatlerinde, Akçakoca ilçesi Karatavuk köyünde Metin Meydan'a ait evin üzerine yıldırım düştü.

Yıldırım isabet etti Alev alev yandı...




Ailenin bahçede bulunduğu sırada yıldırımın düştüğü tek katlı ev alev aldı. Ailenin haber vermesi üzerine Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Yıldırım düşen ahşap ev küle döndüDüzce'nin Akçakoca ilçesinde yıldırımın düştüğü tek katlı ahşap evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.
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