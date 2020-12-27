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27.12.2020 - 12:37 | | DHA

Yıldırım Operasyonları'nda bugüne kadar 148 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Van, Şırnak ve Siirt illerinde başlatılan 'Yıldırım-17 Besta Operasyonu'nun devam ettiğini açıkladı. Açıklamada, Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar 148 teröristin etkisiz hale getirildiği de kaydedildi.

Yıldırım Operasyonları'nda bugüne kadar 148 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kış üslenmesini gerçekleştiremeyen ve hareket kabiliyeti daralan, ülke içerisinde iletişimi ortadan kalkan bölücü terör örgütünün, bu kabiliyetini bir daha kazanmasını engellemek ve yurt içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik olarak; İçişleri Bakanlığı'nca Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde Van, Şırnak ve Siirt illerinde başlatılan 'Yıldırım-17 Besta Operasyonu'nun devam ettiği bildirildi. Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 3 bin 251 personelin görev aldığı belirtildi. Ayrıca, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 148 terörist etkisiz hale getirildiği, 77 işbirlikçinin yakalandığı, 571 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi. Yıldırım Operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği vurgulandı.

Yıldırım Operasyonlarında bugüne kadar 148 terörist etkisiz hale getirildi

 

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