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23.07.2020 - 23:17 | | AA

Yıldırımın isabet ettiği çoban için ekipler seferber oldu

Kars'ta AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, yaylada yıldırımın isabet ettiği çobanın kurtarılması için seferber oldu.

Merkeze bağlı Yücelen köyü yaylasında hayvanlarını otlatan Köksal Erdemir'e yıldırım isabet etti.

Vatandaşlar olumsuz hava koşulları nedeniyle Erdemir'i hastaneye ulaştıramayınca durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekipler, şiddetli sağanak nedeniyle yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan Erdemir'e güçlükle ulaştı.

Erdemir, 112 Acil Servis ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ayasofya Camii'nde akşam namazı kılındı ses sistemi denendiDüzenlenecek program öncesi çok sayıda kişi Ayasofya Camii önünde cemaatle akşam namazı kıldı. Akşam namazı sırasında Ayasofya Camii'ndeki ses sistemi de kontrol edildi.
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