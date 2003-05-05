Yıldız Teknik Üniversitesi'nde sol görüşlüler arasında arbede

11:00





Yıldız Teknik Üniversitesi'nde sol görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavga sonucu öğrenciler Barboros Bulvarı'nda yaklaşık yarım saat taş, sopa ve yumruklarla çatıştı. Olay yerine geç gelen Çevik Kuvvet yaklaşık 30 öğrenci gözaltına alındı.

Okulda, 1 Mayıs öncesinde başlayan afiş asma tartışması bugün kavgaya dönüştü.

YTÜ Oditoryumu önünde saat 09.30 sıralarında, sol görüşlü öğrenciler arasında kavga çıktı. Taş, sopa, yumruk ve tekmelerin kullanıldığı kavga büyüyünce, üniversiteye takviye polis ekipleri istendi.

Üniversiteye gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kavgayı sürdüren gruplara müdahale ederek birbirlerinden ayrılmasını sağladı.

Bazı fakültelerin camlarının kırıldığı ve çeşitli eşyanın hasar gördüğü olayda, yaklaşık 30 öğrenci gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kavga sırasında bazı öğrencilerin hafif yaralandıkları, ancak hastanelere henüz herhangi bir müracaatta bulunmadıkları öğrenildi.



KAVGA BARBOROS BULVARI'NA SIÇRADI



Olaylara karıştıkları gerekçesiyle yaklaşık 30 öğrenciyi gözaltına alan polisin üniversiteden ayrılmasını fırsat bilen gruplar, bu kez YTÜ önündeki Barbaros Bulvarı üzerinde birbirlerine girdiler.

Taş, sopa, tekme ve yumrukların kullanıldığı kavga, Mecidiyeköy yönüne doğru yaklaşık 15 dakika sürdü.

Trafiğin aksamasına da yol açan kavgada, çok sayıda öğrenci ile olayı önlemeye çalışan birkaç polis yaralandı.

Yaralanarak yere düşen bazı öğrencilerin ise diğer gruptaki öğrencilerce sopa ve tekmelerle dövüldüğü görüldü.

Olay yerine yeniden sevk edilen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri görünce kavgayı bırakan öğrenciler, ara sokaklara girerek dağıldılar.

Kavgaya katılan çok sayıda öğrencinin yaralanmaları nedeniyle çevredeki eczanelerde tedavilerini yaptırmaya çalıştıkları görüldü.



HASTANEDEN GÖZALTINA



Güvenlik kuvvetlerinin YTÜ ve çevresinde aldıkları önlemler artırılırken, hastanelere başvuran yaralıların belirlenmesine çalışılıyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) önünde karşıt görüşlü öğrenciler arasında meydana gelen kavganın ardından çevre hastanelere, 1 polis ile 28 öğrencinin yaralı halde başvurduğu belirlendi.

Güvenlik kuvvetlerinin olayları kontrol altına almasından sonra, öncelikle YTÜ Yıldız Yerleşkesi yakınındaki Sait Çiftçi Semt Polikliniği ile SSK Okmeydanı, Taksim ve Şişli Etfal hastanelerine yaralıların başvuruları başladı.

Kimlik tespitleri sonucu bu yaralıların, Yusuf Emre Yarım, Onur Arslan, Serdar Zaman, Hacı Mehmet Altok, Özgür Sedat Adaş, Okan İşbecer, Murat Yıldız, Taylan Önal, Samet Fatih Bapoğlu, Erdem Özen, Ali Tevfik Uncu, Murat Özkan, Erkan Metin, Ersin Aytaç, Canberk Birgül, Evci Eserbahar, İbrahim Rahmanbayırı, Özgür Billur, Okan Ersoy, Taylan Özgüryiğit, Sevgi Yumuk, Erkan Karaaslan, Hasan Kızılkaya, Kaya Ataberk, Sezgin Öztürk, Anıl Ar ve Deniz Cumhur Başaraner adlı öğrenciler ile Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amirliği'nde görevli polis memuru Cafer Tecer olduğu anlaşıldı.

Darp sonucu yaralanan polis memuru Tecer'in tedavisi Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılırken, sırtından satırla yaralanan Erkan Karaaslan (23) da durumu ciddi görüldüğü için aynı hastanede tedavi altına alındı.

Hastanelerin çevresinde yoğun önlemler alan polis, tedavileri tamamlanan öğrencileri olaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alarak emniyete götürüyor.

Bu arada bazı öğrencilerin, olayda yaralanmalarına rağmen gözaltına alınacaklarını anlayınca tedavilerini kendi imkanlarıyla yaptırdıkları bildirildi.

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