MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri ‘Yılın hekimi’ seçilmişti! Dr. Yavuz Durmuş Kovid kurbanı
ABONE OL
29.12.2020 - 07:00 |

‘Yılın hekimi’ seçilmişti! Dr. Yavuz Durmuş Kovid kurbanı

Yeni tip koronavirüs salgınının ilk görülmeye başladığı mart ayından bu yana ön saflarda mücadele veren sağlık çalışanlarından biri daha Kovid-19 nedeniyle hayata veda etti.

‘Yılın hekimi’ seçilmişti! Dr. Yavuz Durmuş Kovid kurbanı

 

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Radyoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Yavuz Durmuş, 52 yaşındaydı. Başhekimlikten yapılan açıklamada, Durmuş’un yaklaşık 35 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtildi. Evli ve 2 çocuk babası Durmuş’un Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Girişimsel Radyoloji ve İnme Merkezi kurulmasında büyük rol oynamış, gösterdiği üstün başarı sayesinde geçen yıl 14 Mart Tıp Bayramı’nda yılın hekimi seçilmişti. Durmuş’a teşekkür belgesini de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vermişti.

Milliyet'te Gündem (29 Aralık 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan haber başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haber | Hücre evi baskınında şok görüntü! Kadın iç çamaşırıyla selfie...

Son dakika haber | Hücre evi baskınında şok görüntü! Kadın iç çamaşırıyla selfie...

Milyonları ilgilendiriyor! Bunu yapmayan işten atılır...

Milyonları ilgilendiriyor! Bunu yapmayan işten atılır...

2021 şifresi ihtiyatlı iyimserlik!

2021 şifresi ihtiyatlı iyimserlik!

Tedbirler etkili oldu! İstanbul'daki vaka sayısında büyük düşüş

Tedbirler etkili oldu! İstanbul'daki vaka sayısında büyük düşüş

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet