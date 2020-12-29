‘Yılın hekimi’ seçilmişti! Dr. Yavuz Durmuş Kovid kurbanı

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Radyoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Yavuz Durmuş, 52 yaşındaydı. Başhekimlikten yapılan açıklamada, Durmuş’un yaklaşık 35 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtildi. Evli ve 2 çocuk babası Durmuş’un Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Girişimsel Radyoloji ve İnme Merkezi kurulmasında büyük rol oynamış, gösterdiği üstün başarı sayesinde geçen yıl 14 Mart Tıp Bayramı’nda yılın hekimi seçilmişti. Durmuş’a teşekkür belgesini de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vermişti.