MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yıllar sonra eğitim gördükleri yerdeler
ABONE OL
12.09.2020 - 22:16 | | DHA

Yıllar sonra eğitim gördükleri yerdeler

Güney SAT Grup Komutanlığı'ndaki inceleme ve denetlemeleri sonrasında Bakan Akar ve Komutanlar, Urla'daki Yıldıztepe Şehitliği'ni ziyaret etti.

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Atışlı Tatbikat Bölge Birlik Komutanlığı'nı (ATAT) da ziyaret etti. Faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi daha sonra burada eğitim gören Kara Harp Okulu öğrencileriyle bir araya geldi. Harbiyelilere hitap eden Bakan Akar, askeri, savunma ve güvenlik konularındaki gelişmelere değindi, Harbiyelilere meslek hayatları ve geleceklerine yönelik tavsiyelerde bulundu.

Yıllar sonra eğitim gördükleri yerdeler

Komutanlığın bulunduğu Menteş bölgesi, Kara Harp Okulu öğrencilerinin eğitim aldığı önemli merkezlerden biri olma özelliği taşıyor. Bakan Akar, Orgeneraller Güler ve Dündar da yıllar önce birer Harbiyeli olarak eğitim aldıkları Menteş'teki eğitim merkezinde Kara Harp Okulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Yıllar sonra eğitim gördükleri yerdeler

 

 

Karabük'te yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktıKarabük'te, yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mali'de geçiş süreci 18 ay olacak

Mali'de geçiş süreci 18 ay olacak

Kredi kullanan herkesi ilgilendiriyor! Zorunlu değil...

Kredi kullanan herkesi ilgilendiriyor! Zorunlu değil...

Koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Son durum...

Koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Son durum...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte Sayısal Loto sonuç ekranı...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte Sayısal Loto sonuç ekranı...

Sıradaki Haber