MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yıllık 2 milyon lira vurgun yapan 'araç muayene' çetesi çökertildi
ABONE OL
28.10.2020 - 08:26 | | DHA

Yıllık 2 milyon lira vurgun yapan 'araç muayene' çetesi çökertildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araç muayene şirketinin web sitesinin kopyasını yaparak yıllık 2 milyon lira vurgun yapan dolandırıcılık çetesini çökertti. İstanbul, Antalya, Bursa, Aksaray ve Isparta'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 24 kişi gözaltına alındı.

Yıllık 2 milyon lira vurgun yapan 'araç muayene' çetesi çökertildi

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu koordinesinde kopya web sitesi üzerinden araç muayene danışmanlığı hizmeti verileceği vaadiyle pek çok kişiyi dolandıran çeteyi takibe aldı. İnternet tarayıcılarına verdikleri reklamlar sayesinde sitelerini sosyal medyada ön plana çıkaran ve araç sahiplerine ücretsiz araç muayenesi vadeden dolandırıcıların, bu yolla yıllık 2 milyon lira vurgun yaptığı anlaşıldı.

3 farklı şirket üzerinden faaliyet yürüten şüphelilere, İstanbul, Antalya, Bursa, Aksaray, Isparta'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. 14 şüpheli emniyet ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 10 kişi ise adli işlemlerinin yapılması için Ankara'ya sevk edildi.

DOLANDIRICILIĞI KÖYÜNDEKİ EVİNDEN YÖNETTİ

Gözaltına alınan kişilerin evinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve paraya el konuldu. Şüphelilerden birinin, kurduğu siteyi Aksaray'da bulunan köy evinden yönettiği öğrenildi. Dolandırıcılık şüphelisinin evinde yapılan aramada 8 laptop ile 266 bin 400 TL para ele geçirildi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

    Milliyet'te Gündem (28 Ekim 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan haber başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mevlid Kandili mesajları 2020 paylaşımları | Mevlid Kandili'ne özel maneviyatı yüksek mesajlar

    Mevlid Kandili mesajları 2020 paylaşımları | Mevlid Kandili'ne özel maneviyatı yüksek mesajlar

    Borcu olana iyi haber! Peşin ödeyenden faiz alınmıyor

    Borcu olana iyi haber! Peşin ödeyenden faiz alınmıyor

    Kış dönemi için Covid-19 uyarısı: "Kalın giyinin, odanızı havalandırın"

    Kış dönemi için Covid-19 uyarısı: "Kalın giyinin, odanızı havalandırın"

    Kandil mesajları | Mübarek Mevlid Kandili mesajları resimli, hadisli, anlamlı, güzel sözler 2020

    Kandil mesajları | Mübarek Mevlid Kandili mesajları resimli, hadisli, anlamlı, güzel sözler 2020

    Sıradaki Haber