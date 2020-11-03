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03.11.2020 - 09:33 | | İHA

Yılmaz Erbek Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları sona erdi

İzmir'deki depremde göçen ve sonrasında yıkım kararı alınan Yılmaz Erbek apartmanında arama kurtarma çalışmaları sona erdi. 10 katlı binada toplamda 13 vatandaş kurtarılırken, 9 vatandaş hayatını kaybetti.

Yılmaz Erbek Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları sona erdi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6'lık depremde Bayraklı ilçesinde bulunan ve altındaki süpermarket ile birlikte 3 katı çöken Yılmaz Erbek apartmanı, 2 gün boyunca yıkılmaması için 3 vinç ile desteklendi. İlk gün 2 vatandaşın cesedine ulaşılan ve 13 vatandaşın kurtarıldığı bina, daha sonra yıkım kararı alınarak vinçlerin kaldırılmasının ardından yıkılmaya başlandı. Çöken katlara kadar yıkılan binada daha sonra arama kurtarma çalışmaları başladı. Dün akşam yeniden başlayan çalışmalarda 7 vatandaşın daha cesedine ulaşılırken, arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Böylece Yılmaz Erbek apartmanında hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 9'a ulaşırken, toplamda kurtarılan vatandaş sayısı ise 13 oldu.

Öte yandan, binanın alt katında bulunan süpermarkette kimliği bildirilmeyen bir müşteri olabileceği ihtimaline karşı enkaz kaldırma çalışmalarının büyük bir titizlikle gerçekleştirileceği öğrenildi.

Doç. Dr. Irmak’tan uyarı: Hasarlı evlere girmeyin ana artçı henüz olmadıKocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Irmak, 6.6 büyüklüğündeki depremden bir birim küçük olan ana artçının henüz meydana gelmediğini belirterek, vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri için uyardı.
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