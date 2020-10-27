Yine artış var... Bugünkü koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? (27 EKİM)

Koronavirüs vaka ve ölü sayısı akşam saatlerinde en önemli gündem konusu oluyor. Artan vaka ve vefat sayıları halkı endişelendirirken her akşam 'Koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı mı?' sorusuna cevap aranıyor.

KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU?

Koronavirüs 27 Ekim son tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan son verilere göre bugünkü hasta sayısı 2 bin 209 olurken vefat sayısı 76 oldu.

KOCA'DAN MÜCADELE VE TEDBİR MESAJI

Bakan Koca 26 Ekim'de Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.198 yeni hasta var. Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız. Tedbirden daha güçlü bir silahımız bugün için yok. Salgına karşı organize olalım" dedi.