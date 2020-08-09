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09.08.2020 - 10:16 | | DHA

Yine aynı! Bu görüntü İstanbul'da çekildi

Fatih Balat'ta koronavirüse rağmen tekneye bilen kalabalık bir grup denize açılarak eğlence yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri de denizde tekneler üzerinde denetim yaptı

Yine aynı! Bu görüntü İstanbul'da çekildi
Koronavirüse rağmen İstanbul'da teknede eğlence yaptılar
Koronavirüse rağmen İstanbul'da teknede eğlence yaptılar
Koronavirüse rağmen İstanbul'da teknede eğlence yaptılar
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Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan tedbirlere rağmen vatandaşlar teknelerde eğlence yapmaya devam ediyor. Akşam saatlerinde Fatih Balat Sahili'nden tekneye binen içinde çocukların da olduğu kalabalık bir grup, boğaza açıldı. Teknenin sahilden hareket etmesi sonrasında teknede bulunanlar eğlenmeye başladı. Çeşitli oyun havaları eşliğinde eğlenen grubun sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığı görüldü.

POLİS DENETİM YAPTI

Vatandaşların, koronavirüs tedbirlerine uymaması nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri de Haliç'te ve İstanbul Boğazı'nda tekneler üzerinde denetimlerde bulundu. Denizde bulunan teknelere çıkan polis ekipleri, burada bulunanların koronavirüs tedbirlerine uyup uymadıklarını kontrol etti. Kontrol edilen bir teknede bulunanların maske takmaması nedeniyle bu kişilere 900 TL para cezası kesildi. Ayrıca tekneyi, evraklarında belirtilen kişinin dışında kişilerin kullandığı tespit edildi. Tekne ve içindekiler hakkında İstanbul Liman Başkanlığı için tutanak tutuldu.

    Son dakika! İstanbul'da yolcu otobüsü kaza yaptı.Gelen son dakika haberine göre, İstanbul'da yolcu otobüsü kaza yaptı. Valilikten yapılan son dakika açıklamasında, 'Otobüs kazasında 5 vatandaşımız hayatını kaybederken, 3'ü çocuk, 7'si yetişkin 10 yolcumuzun durumu ağır olmak üzere, 25 yolcumuz hastaneye sevk edilmiştir' denildi.
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