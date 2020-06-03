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03.06.2020 - 17:23 | | DHA

Yine aynı manzara! İstanbul Boğazı'nda sipere yattı...

Rus savaş gemisi 'Azov' İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geminin geçişine sahil güvenlik botu da eşlik ederken geçişi sırasında silahlı bir askerin geminin ön bölümünde sipere yattığı görüldü.

Yine aynı manzara! İstanbul Boğazı'nda sipere yattı...

Rus donanmasının Karadeniz filosuna ait RFS 151 Borda numaraları  'Azov' adlı savaş gemisi saat 16.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda askerin olduğu görüldü. Gemideki bazı askerler kıyının fotoğrafını çekerken bazı ise boğazı seyretti.

SİPERE YATARAK GEÇTİ

Geminin boğaz geçişi sırasında silahlı bir askerin geminin ön bölümünde sipere yattığı görüldü. Geminin boğaz geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti.

Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Marmara Denizine açıldı.

Yine aynı manzara İstanbul Boğazında sipere yattı...

ROMANYA SAVAŞ GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Romanya Donanması'na ait 274 borda numaralı savaş gemisi 'Balescu', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 16.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Romanya Donanması'na ait 274 borda numaralı savaş gemisi 'Balescu', saat 17.00 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Türk Sahil Güvenlik botu, boğazdan geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle savaş gemisine eşlik etti.

 

 

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