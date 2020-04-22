Yine aynı manzara! Yasağa rağmen sporuna çıktılar

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan corona virüs nedeniyle bir dizi tedbir alındı. Sahil bantlarında yürüyüş yapmak, balık tutmak ve spor yapmak gibi faaliyetler yasaklanırken vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrılar yapıldı. Ancak yapılan tüm çağrılara rağmen Caddebostan sahilinde vatandaşlar sahil bandına inerek yürüyüş yapmayı sürdürdü.
Kimi vatandaş kaldırımda sporuna devam ederken, kimi de yolun karşısına yürüyüş ve koşusuna devam etti.
Diyarbakır'da salgın sonrası başlayacak kazılar, tarihi değiştirebilirDiyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki tarihi Zerzevan Kalesi'nde corona virüs salgını nedeniyle kazı çalışmaları başlatılamadı. Dicle Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, corona virüs salgınından sonra yapılacak kazılarda birçok yeni yapıyı ortaya çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Her yıl yeni bir şey ortaya çıkıyor. Belki tarihi yeniden değiştirecek yapılar ortaya çıkarabiliriz. Zerzevan'da bir yerde üst, bir yerde de alt şehri var" dedi.