MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yine aynı manzara! Yasağa rağmen sporuna çıktılar
ABONE OL
22.04.2020 - 09:26 | | DHA

Yine aynı manzara! Yasağa rağmen sporuna çıktılar

İstanbul Kadıköy Caddebostan sahilinde corona virüsle mücadele kapsamında sahil bantlarındaki yasaklara rağmen bazı vatandaşlar yürüyüş ve spor yaptı. Bazı vatandaşlar da kaldırımda sporlarına devam etti.

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan corona virüs nedeniyle bir dizi tedbir alındı. Sahil bantlarında yürüyüş yapmak, balık tutmak ve spor yapmak gibi faaliyetler yasaklanırken vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrılar yapıldı. Ancak yapılan tüm çağrılara rağmen Caddebostan sahilinde vatandaşlar sahil bandına inerek yürüyüş yapmayı sürdürdü.

Kimi vatandaş kaldırımda sporuna devam ederken, kimi de yolun karşısına yürüyüş ve koşusuna devam etti.

 

Diyarbakır'da salgın sonrası başlayacak kazılar, tarihi değiştirebilirDiyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki tarihi Zerzevan Kalesi'nde corona virüs salgını nedeniyle kazı çalışmaları başlatılamadı. Dicle Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, corona virüs salgınından sonra yapılacak kazılarda birçok yeni yapıyı ortaya çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Her yıl yeni bir şey ortaya çıkıyor. Belki tarihi yeniden değiştirecek yapılar ortaya çıkarabiliriz. Zerzevan'da bir yerde üst, bir yerde de alt şehri var" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? 4 Günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? 4 Günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

'Her yer cesetlerle doluydu, 4 hastanın can çekiştiğini gördüm'

Kumar oynayan 14 kişiye 44 bin 100 TL ceza!

Kumar oynayan 14 kişiye 44 bin 100 TL ceza!

Sıradaki Haber