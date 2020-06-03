MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yine aynı vahşet! Polis ekipleri gelene kadar bekledi...
ABONE OL
03.06.2020 - 18:33 | | İHA

Yine aynı vahşet! Polis ekipleri gelene kadar bekledi...

Kadıköy’de Özbekistan uyruklu bir kişi, tartıştığı eşini boğarak öldürdü. Polis ekipleri gelene kadar cesedin başında bekleyen şüpheli, kelepçelenerek gözaltına alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kozyatağı Toktaş Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın beşinci katında meydana geldi. İddiaya göre, Özbekistan uyruklu T.M., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Özbek eşi N.M.’yi boğarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Şüpheli koca, polisler gelene kadar cesedin başında bekledi. Polis ekiplerince kelepçelenerek gözaltına alınan şüpheli T.M., Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine götürüldü. Daireye giren sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Yine aynı vahşet Polis ekipleri gelene kadar bekledi...

Hakan Kaytan isimli bir mahalle esnafı, ölen kadını ve şüpheliyi tanımadığını söyleyerek, “Polisler geldi. Ne oluyor diye baktık biz de. Bunlar bir iş yerinde çalışıyorlar. 'Karısını öldürdü' diyorlar. Nasıl öldürdüğünü bilmiyoruz. Kavga sesi de duymadık. Sessiz, sakinlerdi” dedi.

Eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında beklediİstanbul Kadıköy’de Özbekistan uyruklu bir kişi, tartıştığı eşini boğarak öldürdü. Polis ekipleri gelene kadar cesedin başında bekleyen şüpheli, kelepçelenerek gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

3 Haziran Sayısal Loto çekilişi ne zaman saat kaçta yapılacak? - 1328. hafta Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor

3 Haziran Sayısal Loto çekilişi ne zaman saat kaçta yapılacak? - 1328. hafta Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor

Sakın imza atmayın, 4 yıl hapis ve para cezası var...

Sakın imza atmayın, 4 yıl hapis ve para cezası var...

Salgının yeni merkezinde alarm! 24 saat içinde...

Salgının yeni merkezinde alarm! 24 saat içinde...

Yine aynı vahşet! Polis ekipleri gelene kadar bekledi...

Yine aynı vahşet! Polis ekipleri gelene kadar bekledi...

Sıradaki Haber