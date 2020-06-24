Yine hesap ödemedi, yine gözaltına alındı!

Kuşadası’nda, Zafer S. 17 Haziran günü deniz kenarında lüks bir restoranda yemek yedikten sonra, 330 TL'lik hesabı ödemeyip, denize atlayıp yüzerek Yunan adalarına gitmeye çalışmıştı. Sahil Güvenlik ekiplerince denizden çıkarılan Zafer S., daha sonra başka bir restorana gidip yine hesap ödememiş ve bir taksiciyi darp edip taksiyi kaçırmıştı.

Polisle yaşadığı kovalamaca sonucu yakalanan Zafer S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderilmişti. Cezaevinden çıkan Salu, Kuşadası’nda bir mekanda yine aynı şeyi yaptı. Sahilde bir mekana oturan Zafer Salu yedi, içti hesap ödemeye gelince de “Param yok” diyerek mekandan ayrılmak istedi. Mekan sahiplerinin ihbarı üzerine polis ekipleri Kuşadası’nı bıktıran Zafer S.'yi tekrar gözaltına aldı.