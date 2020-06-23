23.06.2020 - 09:07 | | DHA
Yine İstanbul yine aynı manzara!
Avcılar'da metrobüse binmek için durağa yürüyen vatandaşların büyük çoğunluğu maske kuralına uyarken, bazı vatandaşların maskelerini yüzlerine değil çenelerine takmaları dikkat çekti.
İstanbul'da Sabah saatlerinde işlerine gitmek için metrobüsü kullanan vatandaşların maske kuralına uyduğu görüldü.
Avcılar'da herkesin maskesinin olduğu görülürken, bazı vatandaşların maskelerini ağız ve burunlarını kapatacak şekilde takmak yerine çenelerine takmaları dikkat çekti.
Sultangazi'de 3 binada çatlaklar oluştu, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadıGelen son dakika haberine göre; Sultangazi'de 4 katlı iki bina arasında oluşan çatlaklardan dolayı 3 bina tahliye edildi. Polis ve itfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Boşaltılan binalara giren vatandaşlar binaların tekrar sallanması üzerine panikle dışarı çıktı.