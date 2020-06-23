Yine İstanbul yine aynı manzara!

İstanbul'da Sabah saatlerinde işlerine gitmek için metrobüsü kullanan vatandaşların maske kuralına uyduğu görüldü.

Avcılar'da herkesin maskesinin olduğu görülürken, bazı vatandaşların maskelerini ağız ve burunlarını kapatacak şekilde takmak yerine çenelerine takmaları dikkat çekti.