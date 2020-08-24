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24.08.2020 - 18:06 | | DHA

Yine maganda dehşeti! Fındık toplamaya giderken hayatını kaybetti

Samsun'un Terme ilçesinde ailesine ait bahçeye fındık toplamaya giden Doğan Yılmaz (15), başına maganda kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Yine maganda dehşeti! Fındık toplamaya giderken hayatını kaybetti

Olay, Terme ilçesi Akçagün Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, karşı bahçeden tabancayla açılan ateşte, ailesine ait bahçeye fındık toplamaya giden Doğan Yılmaz'ın başına kurşun isabet etti.

Kanlar içinde yere yığılan ve ailesi tarafından otomobille Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne götürülen Yılmaz, yolda hayatını kaybetti. Jandarma, silahı ateşleyen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

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